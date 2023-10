Großregion: Mann zündet Haus von Ex-Freundin im Saarland an

Häusliche Gewalt und vorsätzliche Brandstiftung haben das Landespolizeipräsidium Saar am Mittwochabend in Atem gehalten. Gegen 23 Uhr abends ging laut Polizeimeldung ein Notruf ein zunächst mit der Meldung, dass ein Mann im Waderner Ortsteil Wadrill seine Ex-Freundin tätlich angegriffen haben soll.

Noch auf der Fahrt zum Einsatzort erhielten die Beamten einen zweiten Notruf, da das Haus der Angegriffenen mittlerweile offenbar von besagtem Mann in Flammen gesetzt worden war. Am Einsatzort selbst fehlte von dem mutmaßlichen Gewalttäter jegliche Spur, die Ermittler begannen mit der Fahndung. Diese endete kurz nach Mitternacht im Ortsteil Buweiler, wo der Verdächtige nach Polizeiangaben deutlich alkoholisiert in seinem Auto saß.