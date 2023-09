Großregion: Passant bringt Luxemburger Drogenschmuggler zu Fall

Das Gericht in Nancy befasst sich seit Donnerstag mit neun Personen, die wegen Drogenhandels angeklagt sind. Laut der Vorsitzenden Richterin Mireille Dupont hatten die Ermittlungen auf «ungewöhnliche Weise» begonnen. Ein Passant hatte demnach am achten August 2020 in Rixheim in der Nähe von Mulhouse (Haut-Rhin) ein entsperrtes Mobiltelefon eines der Verdächtigen gefunden und brachte damit den Stein ins Rollen.