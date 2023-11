Großregion: Saarland will Ausbau der Windenergie vorantreiben

Betreiber von Windenergieanlagen und Freiflächenanlagen sollen gesetzlich verpflichtet werden, eine Abgabe an die jeweilige Kommune zu zahlen.

Das Saarland will schneller als vorgeschrieben die nötigen Flächen für Windenergienutzung ausweisen. Bereits bis Ende 2030 und damit zwei Jahre eher als vom Bundesgesetzgeber gefordert sollen zwei Prozent der Landesfläche für Windräder bereitstehen. Das kündigten Wirtschafts- und Energieminister Jürgen Barke (SPD) und Klimaministerin Petra Berg (SPD) am Dienstag an.