Großregion: Sechs Verletzte bei Unfall mit zwei Bussen und Transporter

In Trier-Ehrang ist es am heutigen Montag in der Wallenbachstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch Kinder, wie unter anderem der SWR berichtet.

Ein Linienbus prallte am Montag in einen stehenden Pritschenwagen, welcher wiederum in einen weiteren Bus stieß, wie die Polizei in Trier mitteilte. Nach bisherigem Stand wurden der Fahrer des auffahrenden Busses, drei Insassen im Transporter und zwei Passagiere des vorderen Busses leicht verletzt.