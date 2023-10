Großregion: Suche nach vermisstem Mathis dauert an

Seit Montagabend gegen 18:30 Uhr wird der fünfjährige Mathis vermisst. Er habe zuvor mit seiner Familie einen an der Saar gelegenen Spielplatz besucht und sei dann vermutlich in einem unbeobachteten Moment verschwunden, so das Landespolizeipräsidium Saarland am Donnerstag.

«Die umfangreichen Suchmaßnahmen fanden und finden sowohl in und auf der Saar, als auch entlang der Saar statt», heißt es in der Mitteilung. Die Suche, in die auch Feuerwehr und DLRG eingebunden seien, erstrecke sich auch auf die Innenstadt, Geschäfte und am Saaruferbereich vertäute Schiffe. Der Einzelhandel sei sensibilisiert worden, «nach dem vermissten Kind Ausschau zu halten, da die Möglichkeit bestehen könnte, dass er sich unbemerkt in einem der Geschäfte aufhält», so die Polizei weiter.