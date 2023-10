Großregion: Trierer Polizei crasht minderjährigen «Männerabend»

Im rheinland-pfälzischen Trier kam es in der Nacht auf Montag zu einer Verfolgungsjagd auf Minderjährige, wie die Bundespolizeiinspektion Trier in einer Pressemitteilung berichtet. Gegen 2.45 Uhr nachts hatten Beamte demnach eine kurzweilige Verfolgung von vier Jugendlichen aufgenommen, nachdem diese versucht hatten, sich einer Kontrolle zu entziehen.

Ihren nächtlichen Ausflug begründeten die jungen Herren im Alter zwischen 14 und 16 Jahren mit dem Feiern eines «Männerabends». Zuvor hatten sie unter anderem in einer Gaststätte in der Nähe des Trierer Hauptbahnhofs Alkohol konsumiert. Die Beamten übergaben die beiden 16-Jährigen nach einer Standpauke noch vor Ort an die mittlerweile eingetroffenen Erziehungsberechtigten. Nach Rücksprache mit den Vätern der beiden anderen Jugendlichen stiegen diese in den erstmöglichen Zug nach Hause.