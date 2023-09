Auch im Saarland: Warntag soll 38.000 Sirenen zum Heulen bringen

Beim bundesweiten Warntag am 14. September stehen neben anderen Kanälen auch etwa 38.000 Sirenen für den Probealarm zur Verfügung.

Beim bundesweiten Warntag an diesem Donnerstag, 14. September, heulen auch in saarländischen Kommunen wieder testweise die Sirenen. Die Bürger werden auch über andere Kanäle gewarnt. «Der Warntag hat das Ziel, die Saarländerinnen und Saarländer für das Thema Warnung zu sensibilisieren und unsere Warnmittel wie zum Beispiel Sirenen, Warn-Apps und digitale Werbeflächen wieder ins Bewusstsein zu rücken», teilte der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag mit.