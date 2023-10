Großregion: Zoll fischt Krokodilskelett aus der Post

Rheinland-Pfälzische Zollbeamte haben ein Skelett eines artengeschützten Krokodils beschlagnahmt. Die Kuriosität dabei: Die Knochen waren aus Russland per Post an eine Empfängeradresse in Ludwigshafen verschickt worden. Dies teilt das zuständige Hauptzollamt Karlsruhe in Baden-Württemberg am Donnerstag mit.