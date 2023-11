Großregion: Zurückgelassener Schuh überführt flüchtigen Unfallverursacher

Ein zurückgelassener Schuh hat einen flüchtigen Unfallverursacher überführt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam ein 24-Jähriger im saarländischen Völklingen am Samstagmorgen mit seinem Motorroller von der Straße ab. Er fuhr demnach auf ein geparktes Auto auf und floh zu Fuß. Weil er einen Schuh am Tatort zurückgelassen hatte, konnte er laut Polizei aber leicht gefasst werden.