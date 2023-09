Großregion: Zwei Tote und zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Rheinland-Pfalz

Zwei Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos zwischen Lemberg-Salzwoog und Ludwigswinkel (Kreis Südwestpfalz) tödlich verletzt worden. Ein 27-jähriger Mann sei aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am heutigen Montag mit. Dort habe er am Sonntag zunächst zwei entgegenkommende Autos gestreift. Anschließend prallte er den Angaben zufolge frontal in einen weiteren Wagen, dessen beide Insassen noch am Unfallort starben.