Festival in Echternach: Großstadtgeflüster am See – Programm für das e-Lake steht

Im Sommer schlägt der Echternacher See regelmäßig hohe Wellen: Zwischen 11. und 13. August findet am Ufer des Sees wieder das e-Lake-Festival statt. «Voller Stolz können wir auch nach 26 Jahren ein eintrittsfreies Festival anbieten. Einmalig in Luxemburg und in der Großregion», eröffnet der Vorsitzende der e-Lake ASBL, Frank Rippinger, die Pressekonferenz am Freitagmorgen. So soll Luxemburgs Jugend die Möglichkeit eines Festivals frei von sozialen oder finanziellen Einschränkungen geboten werden.