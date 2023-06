Luxemburg: Großteil der Lkw fallen bei Kontrolle durch

Die Polizei führte an der Raststätte Capellen an der A6 eine groß angelegte Kontrollaktion durch.

Am Donnerstag haben die großherzoglichen Beamten in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden eine Verkehrskontrolle auf der Raststätte Capellen an der A6 durchgeführt. Das teilt die Police Grand-Ducale am Freitagnachmittag mit. Insgesamt seien 27 Lastwagen inspiziert worden. Das Ergebnis: 38 gebührenpflichtige Verwarnung haben die Beamten ausstellen müssen.