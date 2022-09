Was hat es mit den grünen Kreuzen mit rotem Stiefel auf sich?

Seit diesem Freitagmorgen blühen in ganz Luxemburg grüne Kreuze mit einem roten Stiefel darauf, auf dem Land oder in den Stadtzentren mehrerer Gemeinden.

Seit Freitagmorgen schmücken grüne Kreuze mit einem roten Stiefel das Luxemburger Land. Anzutreffen sind sie überall, auf Landflächen, in den Zentren der Städte. Aber was bedeuten diese mysteriösen Kreuze und wer hat sie aufgestellt? L'essentiel hat nachgeforscht und erfahren, dass es sich um einer Initiative von jungen Luxemburger Bauern handelt, die sich um die Zukunft der Agrikultur im Großherzogtum sorgen.

«Wir haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 350 und 400 Kreuze aufgestellt. Sie befinden sich entlang der Hauptverkehrsachsen des Landes, auf Feldern, die Landwirten gehören, sowie in mehreren Städten (Luxemburg, Esch-sur-Alzette, Diekirch, Clervaux usw.)», verriet uns Luc Emering, Präsident der «Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren». «Wir wollen die mangelnde Kommunikation des Landwirtschaftsministers Claude Haagen anprangern, der uns nicht in die Ausarbeitung des neuen Agrargesetzes einbezogen hat».