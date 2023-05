Luxemburg: Grundhof-Brand offenbar vorsätzlich gelegt – Tatverdächtiger festgenommen

In der Nacht auf Donnerstag stand ein Mehrfamilienhaus in Grundhof in Flammen.

Am vergangenen Mittwoch war ein ehemaliges Hotel , das in ein Mehrfamilienhaus umgewandelt worden war, in Brand geraten. Wie die Staatsanwaltschaft Diekirch am heutigen Freitag mitteilt, hätten sich seit Ermittlungsbeginn Erkenntnisse ergeben, die auf Brandstiftung schließen ließen. Drei Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Opfer war im dritten Stockwerk eingeschlossen und wurde von Rettungskräften über Leitern gerettet.

Nach dem Feuer und den folgenden Ermittlungen der Kriminalpolizei habe schnell ein Verdächtiger identifiziert werden können, so die Staatsanwaltschaft. Der 41-jährige Mann sei festgenommen und am Freitagmorgen dem Untersuchungsrichter in Diekirch vorgeführt worden. Der mutmaßliche Feuerleger wurde wegen Brandstiftung angeklagt und kam nach seiner Vernehmung in Sassenheim in Untersuchungshaft.