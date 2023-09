Grundsteinlegung: Bauarbeiten für neues Viertel «Rout Lëns» starten

ESCH/ALZETTE – In Esch entsteht ein neues Viertel. Am Freitag ist der Grundstein gelegt worden.

164.000 Quadratmeter bebaubare Fläche liefert das Immobilienprojekt Rout Lëns am Ortseingang von Esch/Alzette. Am Freitag ist das Projekt in mit der Grundsteinlegung in die konkrete Phase eingetreten: Der Startschuss für die Infrastrukturarbeiten ist gefallen – sechs Jahre nachdem die Idee inoffiziell in der Ecke eines Büros entstanden war. «Das war am 1. Juni 2017», erinnerte sich Eric Lux, CEO von IKO Real Estate.

In der ersten Phase werden nun die Kanalisation, das Energienetz, die Telekommunikation, Auffangbecken und vorläufigen Wege gebaut. «Der Bauschutt aus den historischen Fundamenten wird vollständig wiederverwendet», so Lux. In einer zweiten Phase sollen dann die Bodenbeläge, die Bepflanzung und das Stadtmobiliar ihren Platz auf dem Gelände finden.

Screenshot IKO Real Estate

«Der Standort ist außergewöhnlich und stützt sich auf ein leistungsstarkes und innovatives Energiesystem, das auf Anergie basiert», erklärte Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP), «in dieser Form wird das in Luxemburg zum ersten Mal gemacht.» IKO führte aus: «Dieses Anergiekonzept besteht nicht nur aus einem Fernwärmenetz, sondern aus einem einzigartigen Energieaustauschnetz, das Heizung und Kühlung in allen Wohnungen anbietet». 300 geothermische Bohrungen in 200 Metern Tiefe werden demnach den unterschiedlichen Bedarf je nach Jahreszeit decken.

Die ersten beiden Wohnanlagen mit einer Fläche von 5300 und 5000 Quadratmetern sollen im ersten Halbjahr 2024 fertiggestellt werden. Eine davon wird als erschwinglicher Wohnraum genutzt und an die Stadt Esch verkauft. Das andere Objekt wird dann in die Vermarktung gehen. Insgesamt sollen in den folgenden Jahren 1400 Wohnungen für bis zu 3500 Menschen entstehen.