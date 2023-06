Luxemburg: Grundsteuerreform steht auf der Kippe

Eine Reform mit noch ungewisser Zukunft

Zuvor hatte auch der luxemburgische Städte- und Gemeindebund Syvicol Kritik am Reformentwurf geäußert. Dieser wendet sich entschieden dagegen, dass die Einnahmen aus dieser Steuer dem Staat und nicht den Gemeinden zugutekommen sollen. Das Ministerium werde sich nun mit den «Einwänden des Staatsrats befassen und Änderungen vorschlagen», heißt es von Dan Biancalana. Die Zukunft der Steuerreform hängt damit maßgeblich am Ergebnis der kommenden Parlamentswahlen. «Alle haben den Willen, die Grundsteuer zu reformieren, aber nicht unbedingt auf die gleiche Weise», so der LSAP-Abgeordnete. Der Gesetzestext – dessen Verabschiedung seit mehreren Jahren auf sich warten lässt – könnte also ab Ende des Jahres erneut umfassend überarbeitet werden.