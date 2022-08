Luxemburg : Gruppe Jugendlicher überfällt Mann bei Schlafplatzsuche in Esch/Alzette

ESCH/ALZETTE – Auf dem Gemeindeplatz wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Mann Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Polizei hat in derselben Nacht bereits Strafanzeige gegen Tatverdächtige gestellt.

Eine Gruppe Jugendlicher hat in der Nacht auf Mittwoch einen Mann an der Rue des Artisans in Esch/Alzette überfallen. Der Mann habe sich gegen 03.00 Uhr nachts auf dem Gemeindeplatz aufgehalten, um nach einer Schlafgelegenheit zu suchen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.