Luxemburg: Gruppe junger Männer nach Raub im Park verhaftet

Am Samstag gegen 18.40 Uhr hat eine Gruppe junger Männer in einem Park in der Nähe der Avenue Monterey in Luxemburg einen Raubüberfall verübt. Dies teilte die großherzogliche Polizei am Mittwochmorgen mit. Die aus sechs Personen bestehende Tätergruppe habe mehrere Personen in den Park angegriffen und ausgeraubt und sei anschließend geflüchtet.