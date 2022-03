10 bis 15 Männer : Gruppe überfällt drei Männer in Differdingen

DIFFERDINGEN – Offenbar über zehn Männer haben am Sonntagabend in Differdingen drei Männer überfallen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Eine größere Gruppe Unbekannter hat am Sonntagabend drei Männer in Differdingen überfallen und bestohlen. Laut Polizeiangaben haben «zehn bis 15 junge Männer» gegen 19.30 Uhr in der Rue Michel Rodange die Opfer angegriffen und geschlagen und sind schließlich unerkannt geflüchtet.