Mallorca: Gruppenvergewaltigern droht lange U-Haft – Polizei findet «biologische Spuren»

Sechs deutsche Männer wurden am 13. Juli 2023 in Palma de Mallorca in Gewahrsam genommen.

Ob sie wussten, was ihnen drohen kann? Die fünf jungen Deutschen, die derweil wegen einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca hinter Gittern sitzen, müssen mit harten Strafen rechnen – im für sie schlimmsten Fall kann allein die Untersuchungshaft bis zu vier Jahre dauern. Auf seiner Website erläuterte ein spanischer Anwalt Jesús Becerra hierzu die Gesetzeslage in Spanien.

In Spanien wird eine Untersuchungshaft generell nur in Ausnahmefällen angeordnet – etwa, wenn es eindeutige Beweise für die Schuld des Angeklagten gibt, wenn auf Grund der Schwere der Tat eine lange Haftstrafe wahrscheinlich ist oder wenn Fluchtgefahr besteht. Im Fall der fünf Deutschen – die nun hinter «spanischen» Gardinen sitzen, scheint dies zuzutreffen. Der sechste von ihnen, die eigentliche Liebschaft des späteren Opfers, wurde kurzerhand auf freien Fuß gesetzt.

«Knallhart»-Richter mit dem Fall betraut

Die Rekonstruktion des Vorfalls

Die Polizei hat in einer Pressemitteilung den von ihr ermittelten Tathergang geschildert. Demnach hatte die junge Frau in der Nacht auf Donnerstag einen etwa gleichaltrigen Mann aus Deutschland kennen gelernt. Sie habe eingewilligt, mit ihm auf sein Hotelzimmer zu gehen. An der Rezeption sei sie jedoch abgewiesen worden, weil sie dort kein Gast war. Daraufhin seien die beiden in ein nahe gelegenes Hotel gegangen, wo fünf Freunde des Mannes ebenfalls aus Deutschland abgestiegen waren. Als diese später in ihr Zimmer kamen, hätten vier von ihnen die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen.