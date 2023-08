Gruppenvergewaltigung: Männer sollen die Britin (18) gezielt gefügig gemacht haben

Die acht mutmaßlichen Täter gehören nicht zur selben Freundesgruppe. Es waren «Fremde, die durch andere Teilnehmer ermutigt wurden», sich an den sexuellen Handlungen an der Britin anzuschließen, sagt die Polizei.

Am 14. August suchte eine 18-Jährige auf Mallorca Hilfe bei der Polizei, nachdem sie laut eigenen Angaben von acht jungen Männern in einem Hotelzimmer vergewaltigt worden war. Sechs der mutmaßlichen Täter befinden sich derzeit in Spanien in Untersuchungshaft. Die beiden anderen Verdächtigen wurden am Sonntag von der französischen Polizei verhaftet . Spanien will sie nun ausliefern lassen.