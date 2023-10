Grusel-Alarm: Heidi Klum postet ersten Teaser zum Halloween-Kostüm

Heidi Klum gilt als absolute Halloween-Königin. Das Model veranstaltet seit über zwei Jahrzehnten seine eigene, legendäre Gruselparty in New York, für die sich unzählige internationale Promis in ausgefallene Kostüme stecken – allen voran die 50-Jährige selbst. Dabei überlässt sie nichts dem Zufall, weshalb bereits Monate im Voraus akribisch geplant, designt und gebastelt wird . Nun hat sie einen ersten Hinweis auf ihre diesjährige Verkleidung gepostet.

Ähnlich wie bei der letzten Ausgabe hätte ihr Team für das diesjährige Kostüm Bedenken geäußert. «Sie wollten, dass ich mir einen Plan B und einen Plan C ausdenke, aber ich bin nicht so. Für mich gibt es nur Plan A», sagt Heidi und erinnert sich zurück: «Jeder um mich herum sagt immer: ‹Denken Sie an etwas anderes. Das ist verrückt. Und der Wurm ist verrückt.›» Aus Überzeugung habe das Topmodel stets abgewunken: «Wenn man an ganz andere Dinge denkt, wird es kein Erfolg oder zumindest nicht so spektakulär sein.» Aus diesem Grund halte sie so sehr an ihrem Plan A fest.