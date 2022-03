Kandidat aus Luxemburg : «Gucci nahm mich nach Sendung unter Vertrag»

LUXEMBURG – Dylan hatte bei der Abenteuershow «Koh-Lanta» nur einen kurzen Auftritt. Dennoch ist er sich sicher, dass er für viel Gesprächsstoff sorgte.

L'essentiel: Gestern war auf deiner Facebook-Seite zu lesen: «Kehrt Dylan zu Koh-Lanta zurück?» Steigst du wirklich wieder bei der französischen Abenteuershow ein? Dylan: Das darf ich nicht sagen. Ich war ein Kandidat, der «Koh-Lanta» geprägt hat – und dass, obwohl ich nur in einer Episode zu sehen war. Nach den Spielregeln wurde ich vom meinen Mitstreitern herausgewählt. Der Sender TF1 hätte mich gerne länger gesehen. Sie sind enttäuscht, dass ich gehen musste.

Was heißt das genau? Meine Mokassins haben einigen Wirbel ausgelöst. Deshalb hat mich Gucci nach der ersten Sendung angerufen. Darüber bin ich sehr glücklich, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ich habe dort dann relativ schnell einen Vertrag unterzeichnet. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Was ist dir von Koh-Lanta besonders in Erinnerung geblieben?

Wie gesagt: Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ich weiß, wer ich bin und habe für einigen Gesprächsstoff gesorgt. Ob die Reaktionen gut oder schlecht ausfielen, sei dahingestellt. Die Hauptsache ist, dass die Leute über mich reden.