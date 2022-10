Shahed-136 : Günstig und tödlich – mit diesen Drohnen attackiert Russland die Ukraine

Die sogenannten Kamikaze-Drohnen tragen eine Bombenlast von jeweils rund 40 Kilogramm und werden direkt in ihr Ziel gelenkt. Vergangene Woche gab es eine groß angelegte Bombardierung diverser ukrainischer Städte. Ziel ist es offenbar, wichtige Infrastruktur und die Energieversorgung der Ukraine zu zerstören. Dabei werden aber auch immer wieder weitere zivile Objekte getroffen. Luftabwehrsysteme haben Schwierigkeiten, die Drohnen vom Himmel zu holen, da diese beim Angriff einen Schwarm bilden. Die Ukraine habe seit Sonntagabend 37 Drohnen und mehrere Marschflugkörper abgefangen, sagte Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski. Seit der vergangenen Woche habe es mehr als 100 Angriffe mit solchen Drohnen gegeben, teilte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba mit. «Wir rufen Teheran auf, sofort jede Waffenlieferung an Russland einzustellen», hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. «Sonst werden der Iran und seine Führung streng zur Verantwortung gezogen werden.» Er rief die Europäische Union zu Sanktionen gegen den Iran auf.

Ein Modell kostet ungefähr 20.000 Euro

Die Shahed-136-Drohne verfügt über Deltaflügel und wird von einem auf einem Lastwagen montierten Startgerät abgefeuert (siehe Video oben). Laut Oberst Kulagin fällt die Drohne ohne Vorwarnung aus dem Himmel auf ihr Ziel. Sie sei so zielsicher, dass sie bei einer selbstfahrenden Haubitze eine Stelle neben dem Turm treffen könne, wo das Schießpulver gelagert sei, um so noch eine zweite Explosion auszulösen.

Zu wenig Chips für eigene Produktion

Dass Russland im Iran einen Teil seines Kriegsmaterials einkauft, kommt nicht von ungefähr. Beide Nationen unterstützten das Regime von Bashar al-Assad, als 2011 in Syrien der Krieg ausbrach. Seither vertiefen die Länder ihren technologischen Austausch. Iran hingegen bestreitet eine Auslieferung der Kampf-Drohnen an Russland.

USA und EU drohen mit Sanktionen

Die EU prüft nach den Worten ihres Außenbeauftragten Hinweise auf mögliche iranische Drohnenverkäufe an Russland. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, werde man reagieren, sagte Josep Borrell nach einer Sitzung der Außenminister der EU-Mitgliedsstaaten in Luxemburg am Montag. «Wir verfolgen diese Verwendung von Drohnen sehr aufmerksam. Wir sammeln Beweise und wir werden bereit sein, mit den uns zur Verfügung stehenden Werkzeugen zu reagieren.» Welche Maßnahmen die EU ins Auge fassen würde, ließ Borrell offen.



Ebenso haben die USA mit Sanktionen gegen Unternehmen und Länder gedroht, die in das iranische Drohnenprogramm involviert sind. «Jeder, der mit dem Iran Geschäfte macht, die eine Verbindung zu UAVs (Unbekannte Luftfahrzeuge) oder der Entwicklung ballistischer Raketen haben, sollte sehr vorsichtig sein», sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Montag. Die USA würden «nicht zögern, Sanktionen einzusetzen», fügte er hinzu.