Luxemburg: Günstige Schönheitseingriffe sind ein gefährlicher Trend

Reality-TV, Instagram, Handyfilter – Wenn man ständig mit dem Diktat der Perfektion konfrontiert wird, können unsere kleinen Makel zu großen Komplexen werden. Minderwertigkeitsgefühle, die immer jüngere Frauen dazu verleiten, zur Tat zu schreiten. Botox, «Russian Lips», Hyaluronsäure zur Vergrößerung des Gesäßes, die sogenannte «medizinische» Nasenkorrektur, Fäden zur Gesichtsstraffung. Die ästhetische Medizin, die nicht so invasiv ist wie die Schönheitschirurgie, erlebt deshalb einen Aufschwung. Es gibt viele Wege, das Äußere zu verändern, doch viele erliegen den Lockangeboten billiger Eingriffe im Schönheitssalon um die Ecke oder in Einrichtungen im Ausland.

Im Januar dieses Jahres warnte ein nationaler Verband der Branche in Frankreich vor «fake injectors» – Pseudo-Spezialisten, die Injektionen illegal durchführen und dabei nicht selten irreversible Schäden verursachen. Der Fall von Luna Skye, Reality-TV-Star in Frankreich, hat das Problem erneut in den Vordergrund gerückt. Sie hatte nach einer Gesäßinjektion eine schwere Infektion erlitten. Nur kennt das Phänomen keine Landesgrenzen. Zwei Spezialisten aus dem Großherzogtum bestätigen den gefährlichen Trend.

«Voneinfachen Asymmetrien bis hin zu schweren Nekrosen.» Dr. Augusto André Baptista, Oralchirurg im Esthemed-Zentrum

«Wenn Sie zu jemandem kommen, der sofort vorschlägt, mit der Behandlung zu beginnen, ist das kein gutes Zeichen», erklärt Dr. Augusto André Baptista, Oralchirurg im Luxemburger Esthemed-Zentrum. Seiner Meinung nach sollte man bei der Wahl seines Schönheitschirurgen besonders auf seine erworbenen Qualifikation, wie Diplome achten. Aber auch das Bauchgefühl, die Einrichtung der Praxis sollten bei der Entscheidung zwingend berücksichtig werden, so der Mediziner.

Unumgänglich sei in der ästhetischen Medizin zudem die Nachsorge, die der entsprechende Arzt oder die Ärztin anbiete. «Das große Problem ist, dass es viele Menschen gibt, die zwar über gewisse Kenntnisse verfügen, aber nicht wissen, wie sie mit Komplikationen umgehen sollen», erklärt Baptista. Von «einfachen Asymmetrien bis hin zu schweren Nekrosen» komme pro Monat im Schnitt eine betroffene Person in die hauptstädtische Praxis. Das Gesundheitsministerium erklärt auf Nachfrage, dass es mit der Justiz in Kontakt stehe, «sobald ein Fall von medizinisch schlecht durchgeführten Schönheitsoperationen gemeldet wird». Vereinzelt käme dies auch in Luxemburg durchaus vor.

« Die ästhetische Medizin ist ein elitäres Milieu, und das ist auch gut so»

Die Dunkelziffer könnte jedoch viel höher sein, denn meist wüssten Patienten, die sich für billige Alternativen entscheiden, dass dies illegal sei, erklärt Dr. Rodolphe Brun, Schönheitschirurg bei Esthemed. Aus diesem Grund meldeten Betroffene nur selten Nachwirkungen schlecht durchgeführter Eingriffe, «obwohl sehr ernste Komplikationen auftreten können», so der Arzt. «Die Hauptmotivation ist der Low-Cost-Preis», sagt er, «aber nicht jedermann kann einfach Schönheitsarzt sein. Man muss den Patienten kennen, mit der Nadel fühlen, wo man sich befindet, und die Ebenen wie Dermis, Muskeln, Fett, ausfindig machen. Das ist jahrelange Erfahrung. Die sehr schweren Komplikationen treten aufgrund einer völligen Unkenntnis der Anatomie des Gesichts auf.»

Eine falsch durchgeführte Injektion im Bereich der Nase könne beispielsweise zur Erblindung des Patienten führen, wenn die Komplikation nicht rechtzeitig richtig erkannt wird. «Wenn man den Patienten eine Einverständniserklärung unterschreiben lässt, muss er auch über mögliche Komplikationen aufgeklärt werden». Informationen, die von unerfahrenen Personen gerne verschwiegen würden. «Als Arzt bin ich verpflichtet, alles zu sagen, was passieren kann», so Brun.

Oftmals würden nicht erlaubte Substanzen verwendet, die als Botox oder Hyaluronsäure angepriesen werden, sich dann aber als Kokosöl oder andere Derivate entpuppten. «Das ist extrem gefährlich für den menschlichen Organismus», wie Augusto André Baptista erklärt. Er setzt sich für eine bessere Regulierung dieses Feldes in Luxemburg ein. «Wir haben nichts, um es zu kontrollieren. Wir stecken bei der Einrichtung einer Arzneimittelagentur noch in den Kinderschuhen», moniert er.

Social Media verzerren die Realität

Das Gesundheitsministerium bestätigt, dass «die Gesetzgebung in Bezug auf diese Praktiken nicht immer klar ist». Zudem sei die Ausbreitung von Angeboten in Kosmetikstudios «eine Fehlentwicklung», wie beide Fachleute erklären: «Kosmetiker und Kosmetikerinnen versuchen, sich auf leicht illegalem Weg weiterzubilden. Echte Ausbildungen werden von Fachleuten an Universitäten durchgeführt, und dann kommt die Erfahrung. Die ästhetische Medizin ist ein kleines und sehr elitäres Milieu, und das ist auch gut so».

Das Problem potenziert sich über die sozialen Netzwerke. Vor allem auf Instagram gibt es Hunderte von Accounts, die Injektionen zu Spottpreisen anbieten. «Die sozialen Netzwerke sind ein Hirngespinst. Man zeigt dort einen guten Fall unter Tausenden, aber das ist nur Fassade», betont Baptista. Durch Filter werde außerdem die Realität völlig verzerrt was viele, vor allem junge Mädchen, in die Dysmorphophobie treibe. «Das sind Menschen, egal was sie an sich machen lassen, sie werden immer etwas finden, das ihnen noch nicht gefällt. Als Praktiker sind wir darauf geschult, damit umzugehen», sagt er, deshalb sei auch die psychologische Begleitung bei Eingriffen wichtig: «Ein Patient ist nicht nur ein Mund», sagt Baptista.