«Seltener Fall»: Gürtelrose-Infektion lässt die Harnblase eines Mannes platzen

Einem Mann aus China drohte zusätzlich zu seiner Gürtelrosen-Infektion (siehe Box), weiteres Ungemach. Er landete sogar auf dem Operationstisch. Dass es so weit kommen würde, hatte bei seiner Vorstellung im Notfall niemand vorhersehen können. Schließlich hatte der 77-jährige Patient, bei dem die Gürtelrose am unteren Ende der Wirbelsäule ausbrach, diesen «nur» wegen anhaltender Schwierigkeiten beim Wasserlassen aufgesucht.

Bei der Untersuchung stellten die Ärztinnen und Ärzte fest, dass sein Unterleib «aufgebläht und schmerzempfindlich» war, wie es im Fachjournal «Infection and Drug Resistance» heißt. Dies besonders in der Region unterhalb des Magens. Darüber hinaus waren seine Herzfrequenz, sein Blutdruck und seine Atemfrequenz ungewöhnlich hoch.

«Vermuteter Blasendurchbruch»

Das medizinische Team ordnete eine CT (Computertomografie) an . Dabei stellte sich heraus, dass sich im Unterleib und Becken des Mannes eine grosse Menge Flüssigkeit befand. «Vermuteter Blasendurchbruch», notierten die Ärztinnen und Ärzte. Der 77-Jährige wurde daraufhin auf die Intensivstation verlegt. Dort wurde ihm ein Katheter gelegt, durch den drei Stunden lang kontinuierlich blutiger Urin lief. Erst dann konnten die Medizinerinnen und Mediziner nach der Ursache suchen. Sie stießen auf einen fast zwei Zentimeter langen Riss in der Blase.

Auch Diabetes-Typ-2 könnte eine Rolle gespielt haben

Einem in den «Archives of Physical Medicine and Rehabilitation» erschienen Bericht zufolge ist eine solche Komplikation relativ selten, wie Livescience.com schreibt: In dem untersuchten medizinischen Zentrum sei sie bei nur vier Prozent der Gürtelrose-Patienten aufgetreten. Bei denjenigen, die eine Gürtelrose im Bereich der unteren Wirbelsäule und des Kreuzbeins entwickelten, lag die Rate bei rund 28 Prozent.