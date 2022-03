Unfall : Güterzug kollidiert bei Konz mit Pferd

KONZ/TRIER – Ein Pferd ist am Mittwochmorgen im Kreis Trier-Saarburg vor einen Zug geraten. Offenbar war es von der angrenzenden Koppel entwischt.

Ein Güterzug ist am Mittwochmorgen auf einer Bahnstrecke an der Saar mit einem Pferd zusammengestoßen. Der Zaun einer direkt an den Gleisen gelegenen Koppel bei Konz-Filzen im Kreis Trier-Saarburg sei niedergetrampelt gewesen, teilte die Bundespolizei in Trier mit.