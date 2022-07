Rheinland-Pfalz : Güterzug löst durch Funkenflug mehrere Brände aus

Wie die Stadt mitteilte, brannte es am Dienstagabend gleich an mehreren Stellen im Kreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier. «Ursache war nach ersten Erkenntnissen ein Defekt an einem Rad, wodurch Funkenflug entstand», berichtete die Stadt.