Luxemburg : Guillaume und Stéphanie sorgen wieder für Nachwuchs im Palast

LUXEMBURG – Die frohe Botschaft kam am Donnerstagmorgen: Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie erwarten ihr zweites Kind.

Der großherzogliche Hof bekommt erneut Nachwuchs: Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie erwarten ihr zweites Kind. Das gab der Hof am Donnerstag bekannt. Der Geburtstermin ist demnach im April.

Die beiden sind bereits Eltern des kleinen Prinz Charles. Am 10. Mai 2020 geboren, steht er nach seinem Vater an zweiter Stelle in der luxemburgischen Thronfolge.