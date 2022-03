Euro-League-Quali – Guimaraes stampft Jeunesse 4:0 ein

Euro-League-Quali : Guimarães stampft Jeunesse 4:0 ein

Nach der Niederlage gegen Vitória Guimarães im Hinspiel, lief es im Rückspiel am Donnerstagabend noch deutlich schlechter für die Escher.

Vergangene Woche unterlag Jeunesse gegen Vitória Guimarães mit 0:1 in der zweiten Runde der Europa League-Qualifikation. Auch am heutigen Donnerstag scheiterten die Escher in der Rückrunde an den Portugiesen, die bereits in der 14. Spielminute in Führung gingen.