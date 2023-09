Guinness-Buch: Alpinlegende Messner reagiert auf Verlust von zwei Rekord-Titeln

«Einen Rekord, den ich nie in Anspruch genommen habe, kann man mir auch nicht nehmen», so Reinhold Messner.

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner hat gelassen auf den Verlust zweier Titel im Guinness-Buch der Rekorde reagiert. Bislang galt Messner dort als der erste Mensch, der alle 14 Achttausender der Welt bestiegen hat – und außerdem als erste Person, die dies ohne Hilfe von Sauerstoff aus der Flasche geschafft hat. Gemäß neuer Berechnungen wird nun in der neuen Ausgabe des Buchs dem US-Amerikaner Ed Viesturs dieser Titel zugesprochen, wie die Organisatoren auf ihrer Homepage mitteilten. Messner sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag zu der Entscheidung: «Das interessiert mich nicht, ob mein Name im Guinness-Buch steht.»