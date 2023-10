Reinhold Messner soll König der Achttausender im Guinness-Buchbleiben – doch er will nicht

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner soll nach hitzigen Debatten wieder zurück ins Guinness-Buch der Rekorde – als erster Mensch, der alle 14 Achttausender der Welt bestiegen hat. Inzwischen will der 79-Jährige aber nicht mehr. Messner kündigte am Freitag an, dass er gegen den Guinness-Verlag vorgehen werde, sollte sein Name auf einer neuen Liste mit den Bezwingern aller Achttausender nun doch wieder erscheinen. «Wenn das ins Guinness-Buch kommt, werde ich das verbieten», sagte der Südtiroler der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Ich bin dagegen, dass mein Name auf einer solchen Liste steht.»