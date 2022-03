Irischer Nationalfeiertag – «Guinness steht kalt» – Luxemburg feiert den St. Patrick's Day

LUXEMBURG – Nach zwei Jahren der Abstinenz wird am Donnerstag in den Irish-Pubs wieder der St. Patrick's Day gefeiert.

Heute feiern die Iren ihren Nationalfeiertag: den St. Patrick's Day. Die Feierlichkeiten zum Gedenktag des irischen Bischofs sind längst ein Exportschlager der «Grünen Insel». Dank der Corona-Lockerungen kann der St. Patrick's Day nach einer zweijährigen Abstinenz auch wieder in den Luxemburger Kneipen gefeiert werden.

Adrienne, die Betreiberin des ÉireLux-Pubs in Howald kann sich noch gut an 17. März 2020 erinnern, der erste St. Patrick's Day in der Pandemie: «Wir hatten bereits Bands aus Irland und ihre Flugtickets gebucht. Alles war bereit. Wir haben bis auf die letzte Minute auf die Regierungsankündigungen gewartet und wussten nicht, ob wir unsere Partys durchführen können. Letztendlich konnte die Feier zwar stattfinden, aber nur unter der strengen Einhaltung der Schutzmaßnahmen. Außerdem durften nur 100 Gäste in den Pub.

Events für jeden Geschmack

Der St. Patricks' Day 2022 muss nach Adriennes Ansicht dafür umso ausgelassener gefeiert werden. Alles sei dekoriert, das Guinness stehe kalt: «Die Feier startet am Donnerstag mit Live-Musik und DJ-Sets und dauert bis am Sonntag. Am Samstag können die Gäste Rugby live auf der Leinwand verfolgen. Am Sonntag steht dann ein Brunch und eine irische Tanzshow auf dem Programm», sagt Adrienne.