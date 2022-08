Niedersachsen : Gullydeckel auf Autobahn geworfen – «innere Stimmen» trieben den Mann an

Nach dem Gullydeckel-Wurf auf der deutschen Autobahn A7 nahe Hildesheim mit zwei Schwerverletzten ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Eine Haftrichterin erließ am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 50-Jährigen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der Mann kam noch am selben Tag in Haft.