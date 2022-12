Drama auf Konzert : Guns N'Roses-Star verletzt Fan mit Mikrofon

Rockstar Axl Rose warf sein Mikrofon in die Menge – mit schlimmen Folgen. Eine Konzertbesucherin wurde dabei verletzt.

Das Mikrofon am Ende eines Konzerts in die Menge zu werfen, ist bei Axl Rose Tradition. (Archivbild)

Die Konzertbesucherin teilte im Netz ein Beweisfoto, das ihre Blessuren und Verletzungen zeigt. Im Gespräch mit «Adelaide Advertiser» erzählt Howe, wie es dazu kam: «Er verbeugte sich, warf dann das Mikrofon in die Menge … und dann peng, direkt auf meinen Nasenrücken.» Ein anderer Fan fing sie daraufhin auf, Rebecca war im «Schockzustand». Ein Polizist in der Menge brachte sie dann aus der Halle.

Rose hatte zunächst gar nichts mitbekommen

Inzwischen fragt sich Howe: «Was wäre gewesen, wenn es nur ein paar Zentimeter weiter rechts oder links gewesen wäre? Ich hätte ein Auge verlieren können. Was wäre, wenn es mich im Mund getroffen und mir die Zähne ausgeschlagen hätte?» Ob sie rechtlich dagegen vorgehen will, ist nicht bekannt.

Axl Rose hat inzwischen Wind davon bekommen und zweifelt offenbar an ihrer Geschichte. Auf Instagram schreibt er nämlich in einem Statement: «Mir ist zu Ohren gekommen, dass ein Fan bei der Show möglicherweise verletzt worden sein könnte». Und weiter: «Weil sie am Ende der Show vom Mikrofon getroffen wurde, als ich es traditionellerweise den Fans zuwarf. Wenn das richtig ist, wollen wir natürlich nicht, dass jemand verletzt wird oder bei einer unserer Shows zu Schaden kommt.»