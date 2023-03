Sieben Tote in Kirche: Gutachter stuft Hamburger Amoktäter als «religiösen Fanatiker» ein

Die Schüsse waren vor eineinhalb Wochen gegen 21 Uhr in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg gefallen.

P. F. (35) tötete in einer Kirche in Hamburg sieben Menschen. Danach richtete er sich selbst.

Nach dem tödlichen Amoklauf in einer Hamburger Kirche der Zeugen Jehovas hat ein Gutachter den 35-jährigen Täter Philipp F. einem Medienbericht zufolge auf der Grundlage eines von diesem selbst veröffentlichten Buchs als einen «religiösen Fanatiker» eingestuft. Das plausibelste Tatmotiv sei «Hass auf christliche Religionsgemeinschaften», heißt es laut einer Mitteilung des Magazins «Der Spiegel» vom Dienstag in der Analyse des Extremismusforschers Peter Neumann für die Hamburger Polizei.

Hinweise auf geplante Attentate fänden sich in dem rund zweieinhalb Monate vor der Tat veröffentlichten Buch allerdings ebenso wenig wie Gewaltaufrufe, sagte Neumann dem «Spiegel». Es sei daher kein «Manifest», wie es Täter in ähnlichen Fällen schon hinterlassen hätten. Ohne Kenntnis der späteren Ereignisse sei es sogar unmöglich, daraus auf einen bevorstehenden Angriff auf Zeugen Jehovas zu schließen. Die Religionsgemeinschaft komme in dem Buch von F. gar nicht vor.