Star-Geschwister : Gute Gene, böse Gene

Strahlend schön und glamourös sind Hollywoods Stars. Mit ihren Geschwistern hat es Mutter Natur oft nicht so gut gemeint.

Stars und Sternchen kennen wir durch die mediale Dauerbedröhnung so gut, dass sie uns fast so nah wie unsere eigene Familie sind. Was man dabei oft vergisst: die Promis sind auch nur normale Menschen - und haben oft ganz normale, sprich unbekannte Geschwister.