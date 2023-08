Gute Nachrichten von MeteoLux: Die Zeichen stehen auf Sommer – endlich auch in Luxemburg

Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Na, jetzt! Die Regenschauer hören langsam auf, die Sonne kehrt zurück und erwärmt das Großherzogtum nach den vergangenen eher trüben und feuchten Wochen. Allerdings wird es nicht so heiß wie in Frankreich, wo Météo-France für 19 Départements die Warnstufe Orange für Hitzewellen ausgerufen hat. Und voraussichtlich wird es auch angenehmer als im Südwesten Deutschlands, wo ebenfalls extreme Hitze gemeldet ist.

In Luxemburg steigt das Quecksilber bereits am Freitag deutlich an, auf bis zu 30 Grad Celsius. Am Samstag kann es noch ein paar Regentropfen geben, aber der Himmel klart zunehmend auf und zeigt sich am Sonntag leicht bewölkt, während am Montag und Dienstag die Sonne durchgehend vom Himmel scheinen wird.