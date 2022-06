UNO : Guterres warnt vor massiven Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf arme Länder

UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einer rasanten Verschlimmerung der Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die globale Ernährungs- und Energiesicherheit gewarnt.

Guterres warnte vor einer «beispiellosen Welle von Hunger und Armut», die in Teilen der Welt zu «sozialem und wirtschaftlichem Chaos» führen könne. Während aktuell der fehlende Zugang zu Lebensmitteln Ursache von Ernährungskrisen sei, drohe für das folgende Jahr ein «Mangel an Lebensmittel» an sich. «Es gibt nur einen Weg, diesen heraufziehenden Sturm zu stoppen: Die russische Invasion in der Ukraine muss enden», betonte Guterres.