«Bauer sucht Frau» – Guys Romantik rührt Victoria zu Tränen

Mehr als 18‘000 Likes hat die Fanseite von Bauer Guy auf Facebook bereits gesammelt. Damit hat der wohl bekannteste Bauer Luxemburgs fast dreimal so viele Facebook-Fans wie Premierminister Jean-Claude Juncker und ein wenig mehr Fans als der vermeintlich nächste Premierminister Xavier Bettel (am Montagabend 17'960), aber noch etwas weniger als die Brüder Schleck (mehr als 24‘000 Likes auf ihrer Fan-Page).

Die Seite pflegt nicht der Jungbauer selbst, sondern ein Freund: «Es steckt kein kommerzieller Gedanke dahinter. Ich wollte nur einfach Guy helfen, er ist mein Kumpel», berichtet Jacques Pütz, der die Seite ins Leben gerufen hat. Seitdem der Bauer aus Alzingen an der RTL-Kuppelshow «Bauer sucht Frau» teilnimmt, reiße der Strom der Guy-Fans nicht mehr ab, so Pütz weiter. «Der Erfolg der Seite ist einfach überwältigend.» Woran das liegt? «Guy kommt in der Sendung einfach charmant rüber.» (if)