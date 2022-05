Für 115 Euro: Gwyneth Paltrow verwirrt das Netz mit Luxus-Windeln

Diese Luxus-Windeln sorgten im Netz für Empörung. Dahinter steckt aber eine PR-Aktion, die auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen will.

Mit ihrem Lifestyle-Store Goop hat Gwyneth Paltrow schon jede Menge Schlagzeilen gemacht. Zuerst war da die Kerze, die nach Gwyneths Vagina duften sollte, dann ein Ei aus Jade für «sexuelle Wellness» und zuletzt Pillen, die die Libido anregen sollten. Als das Unternehmen am Mittwoch edelsteinbesetzte Luxus-Einwegwindeln vorstellt, ist die Empörung deshalb zwar groß, so richtig wundert sich aber niemand.

Luxusgut zum Einmalgebrauch

Das Unternehmen schreibt zum Instagram-Post: «Wir präsentieren: The Diapér. Unsere neue Einwegwindel mit Futter aus Alpakawolle und einem Verschluss aus Bernstein, der bekannt für seine reinigenden Kräfte ist. Die Windeln sind mit einem Bergamotte-Jasmin-Duft versehen, der Ihr Baby revitalisieren wird.» Der richtige Hammer ist aber der Preis: Zwölf Windeln kosten 120 Dollar, also etwa 115 Euro.

Die Kommentarspalte und Twitter sind sich einig: In einer Zeit, in der manche Mütter sich Nahrung und Windeln für ihre Babys kaum leisten können, ist so ein Produkt geschmacklos.