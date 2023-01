Europäisches Olympisches Winter-Jugendfestival : Gwyneth ten Raa belegt im Slalomrennen den zehnten Platz

Am Donnerstag tritt die Luxemburgerin im Riesenslalom an.

Gwyneth ten Raa konnte am heutigen Mittwoch den 10. Platz im Slalomrennen des Olympischen Festivals der Europäischen Jugend im italienischen Friaul ergattern. Die 17-jährige Luxemburgerin zeigte eine solide Leistung bei dem Wettbewerb, an dem einige der vielversprechendsten Skifahrerinnen Europas teilnahmen und beendete beide Läufe (2''13) hinter der österreichischen Goldmedaillengewinnerin Leonie Raich (1'32''83).

Gwyneth ten Raa – die seit etwas mehr als einem Jahr in Italien trainiert – wird am Donnerstag im Riesenslalom und am Samstag im Super-G antreten.