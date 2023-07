Fast-Fashion-Fehde: H&M zerrt Shein vor Gericht

Der Moderiese H&M klagt den Onlinehändler Shein in Hongkong wegen angeblicher Designverletzungen an.

Harte Zeiten für Shein: Erst kürzlich stand der chinesische Retailer wegen eines Influencer-Besuches in einer Fabrik in der Kritik. Jetzt wird der Ultrafast-Fashion-Riese wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung von H&M in Hongkong verklagt. Shein habe «Designs in mehreren Fällen verletzt», wird ein Sprecher von H&M von der Newsplattform «Bloomberg» zitiert.