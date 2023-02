Mittlerweile befällt es auch «Vogelarten, bei denen wir das nie zuvor beobachtet haben, wie zum Beispiel Geier, die bereits stark bedroht sind», so Ursula Höfle von der Universidad de Castilla-La Mancha. (Im Bild: Beamte sichern das Zentrum, in dem mindestens 700 Geier an Vogelgrippe gestorben sind, August 2022)