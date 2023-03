Adduktoren-Verletzung: Haaland fehlt Norwegen zum Start in die EM-Quali

Stürmerstar Erling Haaland wird der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft zum Start in die EM-Qualifikation fehlen. Der 22-Jährige musste wegen einer Adduktoren-Verletzung, die er sich im FA-Cup-Spiel von Manchester City am vergangenen Samstag gegen den FC Burnley (6:0) zugezogen hatte, das Team-Camp wieder verlassen. Das teilte der norwegische Fußballverband am Dienstag mit.

Haaland steht damit in den ersten Quali-Spielen für die EM 2024 in Deutschland am kommenden Samstag in Spanien und drei Tage später in Georgien nicht zur Verfügung. «Erling hat es schwer getroffen, als er erfahren hat, dass er nicht für das Team kämpfen kann», berichtete Nationaltrainer Stale Solbakken, der den Ausfall seines wichtigsten Spielers aber nicht zu hoch hängen wollte: «Glücklicherweise ist da immer noch viel Selbstvertrauen, Talent und Zusammenhalt in der Gruppe, um in den nächsten Spielen Punkte zu holen.»