Premier League: Haaland überragend – Manchester City sorgt im Derby für ManUnited-Debakel 

Eine wirkliche Chance hat Manchester United am Sonntagnachmittag nicht.

Noch vor der Halbzeitpause verließen United-Fans in Scharen das Etihad Stadium. Nach einer Desaster-Halbzeit glaubten die Fans von Manchester United nicht mehr an eine Kehrtwende. Ihre Meinung war verständlich. In den ersten 45 Minuten des Manchester-Derbys führte das Team von Pep Guardiola die Mannschaft von Erik ten Hag vor – und wie.