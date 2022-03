Neymar : Haare ab für krebskranke Großmutter?

Superstar Neymar läuft neuerdings mit Glatze auf. Der Look des Fußballers des FC Barcelona hat diese Mal allerdings einen ernsten Hintergrund.

Die Frisuren von Neymar grenzen teilweise schon an Körperverletzung. Da der Fußballstar des FC Barcelona diese auch so oft wechselt wie Lothar Matthäus die Freundin, müssen die Augen des geneigten Fußball-Fans des Öfteren mit den Tränen kämpfen. Nun hat er wieder zugeschlagen. Und erneut könnte es einem Tränen in die Augen treiben. Diesmal allerdings aus einem anderen Grund - vor Rührung.