Experte klärt auf : Haare an den Brustwarzen – bloß nicht zupfen!

Viele haben sie, kaum jemand spricht darüber: Ein Dermatologe verrät, ob Behaarung um die Brustwarzen normal ist und was man tun kann, wenn sie stört.

Ob für den Bart, feine Oberlippenhärchen, die Beine oder den Intimbereich – mittlerweile gibt es für gefühlt jede Zone, in der Haare wachsen, eine entsprechende (und viel beworbene) Möglichkeit, diese wieder zu entfernen.

Nur über die Härchen, die direkt um die Brustwarzen herum wachsen, spricht irgendwie niemand. Gehören sie dort etwa gar nicht hin? Dr. med. Martin Kägi ist Facharzt (FMH) für Dermatologie, Immunologie und Allergologie. Er hat uns verraten, welcher Haarwuchs normal ist und wie man die Haare wieder loswird, wenn man denn will.

Sind die Haare an der Brustwarze normal?

Der Experte stellt direkt zu Beginn klar: «Auf der Brustwarze selbst – dem Teil, der absteht – wachsen keine Haare.» Aber keine Panik: «Auf der Areola, also auf dem pigmentierten Teil um die Brustwarze herum, haben hingegen sehr viele Menschen Haare – sowohl Männer als auch Frauen.» Ursache dafür ist die Entwicklung: «Wenn wir in die Pubertät kommen, wachsen überall da Haare, wo Sexualhormone wirken», merkt Dr. med. Kägi an. «Da gehört der Brustbereich nun mal dazu.»