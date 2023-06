Superstar: «Habe an meine Familie gedacht» – aus diesen Gründen verlässt Messi Europa

Am Mittwochnachmittag erfolgte die Hammer-Meldung. So berichteten mehrere Medien, darunter auch die BBC, dass sich Lionel Messi gegen das Milliarden-Angebot aus Saudi-Arabien entschieden haben soll und zu Inter Miami in die MLS wechselt – in die Liga also, in der auch Xherdan Shaqiri und Roman Bürki kicken.