Ferien in Kapstadt: «Habe Glas im Auge» – Moderatorin Lola Weippert wurde überfallen und ausgeraubt

Was für ein Schock für RTL-Moderatorin Lola Weippert: Während ihrer Ferien in der südafrikanischen Metropole Kapstadt wurde die 26-Jährige ausgeraubt und dabei sogar verletzt. Von dem dramatischen Erlebnis berichtet sie unter Tränen in einem neuen Video, das sie auf Instagram geteilt hat. «Wenn ihr denkt, ihr seid in Kapstadt sicher – seid euch nicht zu sicher», fängt Lola an und zeigt mit ihrem Finger auf ihre Blessuren im Gesicht. «Ich wurde hier auf der Seite geschlagen, ich habe hier Glas im Auge.»

Weiter erklärt sie, wie sich der Vorfall ereignet hatte: «Wir wurden an der Ampel plötzlich von einem Typen, der einen Stein in der Hand hatte und bei mir das Fenster eingeschlagen hat, überfallen.» Der Täter wollte der TV-Bekanntheit ihr Handy aus der Hand reißen – allerdings ohne Erfolg. Stattdessen habe er ihr Cartier-Armband gestohlen. Ihrer Meinung nach sei dies der Grund, wieso alles letztlich doch den Umständen entsprechend glimpflich ausging.

Fans fühlen mit, kritisieren aber auch

Fans der Moderatorin reagieren in den Kommentaren geschockt und mitfühlend: «Ach du Schande, das tut mir so leid, dass du das erleben musstest», meint eine Userin. Eine weitere schließt sich an: «Von ganzem Herzen gute Besserung und Heilung – körperlich und seelisch.» Weiter regt sie sich aber auf, dass öffentliche Personen nicht über die Problematiken in Südafrika, wo sie selbst während zwei Jahren gelebt habe, sprechen. Es sei ihres Erachtens fahrlässig, zu denken, man sei dort sicher. «Es gibt niemals eine Rechtfertigung für Gewalt. Dennoch sollte man auf Schmuck und das Anhalten an Ampeln und so weiter verzichten, Carjacking ist nämlich absolut alltäglich», meint die Followerin abschließend.